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В пригороде Владивостока задержан мужчина с шприцем гашишного масла

Задержанному грозит до 3 лет колонии
Фото: Дальневосточная транспортная полиция Фото: Дальневосточная транспортная полиция
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока задержан 45-летний мужчина, у которого при себе были  шприц с гашишным маслом и сверток со смесью табака и гашишного масла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Общий вес изъятого составил порядка трех граммов. Ранее судимый гражданин задержан на станции Угольная. Как он пояснил, наркотики он изготовил сам, для личного потребления.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит до 3 лет колонии.

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