В пригороде Владивостока задержан мужчина с шприцем гашишного масла

Задержанному грозит до 3 лет колонии

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока задержан 45-летний мужчина, у которого при себе были шприц с гашишным маслом и сверток со смесью табака и гашишного масла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Общий вес изъятого составил порядка трех граммов. Ранее судимый гражданин задержан на станции Угольная. Как он пояснил, наркотики он изготовил сам, для личного потребления.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит до 3 лет колонии.