Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля

Аварийно-ремонтные работы

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 апреля, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Время отключения: с 09.00 до 20.00.

Причина отключения: Аварийно-ремонтные работы.

Адреса:

50 лет ВЛКСМ.

60 лет ВЛКСМ.

Борисенко, 35, 42, 44, 58-70.

Героев Хасана.

Гризодубовой, 31-57.

Марины Расковой.

Монтажная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7.

Нестерова. Никифорова, 45, 53, 55а.

Новожилова, 2, 5, 7, 8, 12, 14.

Патрокл.

Полины Осипенко.

Полярная.

Сафонова, 3, 6-16, 9, 26 - бойлерная.

Сахалинская, 3, 3в, 4а, 5, 5а, 7, 8, 11а.

Связи.

Слуцкого.

2-я Строительная.

3-я Строительная.

Талалихина.

Часовитина.