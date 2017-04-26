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Общество

Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля

Аварийно-ремонтные работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 апреля, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Время отключения: с 09.00 до 20.00.

Причина отключения: Аварийно-ремонтные работы.

Адреса:

50 лет ВЛКСМ. 

60 лет ВЛКСМ. 

Борисенко, 35, 42, 44, 58-70. 

Героев Хасана. 

Гризодубовой, 31-57. 

Марины Расковой. 

Монтажная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7. 

Нестерова. Никифорова, 45, 53, 55а. 

Новожилова, 2, 5, 7, 8, 12, 14. 

Патрокл. 

Полины Осипенко. 

Полярная. 

Сафонова, 3, 6-16, 9, 26 - бойлерная. 

Сахалинская, 3, 3в, 4а, 5, 5а, 7, 8, 11а. 

Связи. 

Слуцкого. 

2-я Строительная. 

3-я Строительная. 

Талалихина. 

Часовитина.

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