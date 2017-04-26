Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Время отключения: с 09.00 до 20.00.
Причина отключения: Аварийно-ремонтные работы.
Адреса:
50 лет ВЛКСМ.
60 лет ВЛКСМ.
Борисенко, 35, 42, 44, 58-70.
Героев Хасана.
Гризодубовой, 31-57.
Марины Расковой.
Монтажная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7.
Нестерова. Никифорова, 45, 53, 55а.
Новожилова, 2, 5, 7, 8, 12, 14.
Патрокл.
Полины Осипенко.
Полярная.
Сафонова, 3, 6-16, 9, 26 - бойлерная.
Сахалинская, 3, 3в, 4а, 5, 5а, 7, 8, 11а.
Связи.
Слуцкого.
2-я Строительная.
3-я Строительная.
Талалихина.
Часовитина.