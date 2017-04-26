Приморью можно не ждать войны?

Ситуация на Корейском полуострове "разрулилась" весьма изящно

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения вместо ожидаемого пуска ракет в честь 85-ой годовщины со дня создания армии. Востоковед-политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что острой фазы ситуации удалось избежать, сообщает РИА VladNews.

КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на правительственные источники.

Как сообщает агентство, так Северная Корея отметила 85-ю годовщину со дня создания армии. Предположительно, на учениях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Между тем главы делегаций Японии, США и Южной Кореи на встрече в Токио договорились усилить давление на Пхеньян. Спецпредставитель американского госдепартамента по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн утверждает, что Северная Корея пока не готова к диалогу.

На фоне и без того обострившейся обстановки американцы направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". На борту находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов. На этой неделе американские военные сообщили, что корабль пробудет у берегов КНДР около месяца.

Эксперты предсказывали, что в дни празднования очередной годовщины своих вооруженных сил КНДР может провести новые ракетные запуски или даже ядерное испытание.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ, востоковед-политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что острой фазы ситуации на Корейском полуострове удалось избежать.

"Надо сказать, что данная ситуация разрулилась, на мой взгляд, весьма изящно. Потому что 15 апреля (105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена – ред.) отметили парадом; ракета, по сути, не взлетела. А 25 апреля, когда все ожидали либо пуска, либо взрыва, провели учения – то есть то, на что Северная Корея имеет право. В этих условиях Ким Чен Ын продемонстрировал себя в качестве, с одной стороны, грозного лидера, а с другой – весьма осторожного, аккуратного лидера. В итоге, все побряцали оружием, но ситуация на Корейском полуострове, по всей видимости, постепенно будет приходить в норму", – сказала Ирина Ланцова.

По ее мнению, давление на КНДР со стороны Японии, США и Южной Кореи только обострит ситуацию, поэтому необходимо договариваться.

"Давление будет только убеждать северокорейское руководство в том, что и дальше нужно продвигать ядерную программу. В этих условиях хорошо бы вспомнить об опыте шестисторонних переговоров, которые велись в начале двухтысячных годов и которые были площадкой для взаимодействия с руководством КНДР. К сожалению, о них забыли, они фактически не работают. А, может быть, такой опыт вспомнить было бы и неплохо", – отметила Ирина Ланцова.