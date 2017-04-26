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Приморец убил своего гостя, толкнув его с высокого крыльца

Расследование завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Так, в сентябре 2016 года, в частном доме в переулке Советском в селе Ружино хозяин жилища, пресекая аморальные действия своего гостя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и справлявшего «малую нужду» на пол в доме, толкнул его в сторону выхода. При этом, обвиняемый достоверно знал, что на выходе высокое крыльцо с которого неоднократно падали люди. Потерпевший сделал несколько шагов вперед и упал с верхней ступени, в результате ударился головой и руками о бетонированную дорожку. От полученных потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции. 

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