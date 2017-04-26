Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом

Ребята приехали по обмену

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

На прошлой неделе владивостокская школа № 26 с углубленным изучением европейских языков встречала гостей из Штутгарта (Германия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Из Вальдорфской школы приехали ребята по обмену между Россией и Германией. Они жили в русских семьях, посещали уроки в школе №26, общались на переменах. Кстати, немецкий язык – один из обязательных предметов для учащихся школы.

Для гостей провели мастер-класс по изготовлению кукол, на котором они познакомились с историей славянской культуры, традициями русского народа. Также школа организовала экскурсию в казачью слободку, знакомство с русским бытом. Немецкие школьники с восторгом лепили вареники, слушали народную музыку, катались на лошадях.

«Ребята посетили самые интересные места Владивостока. И несколько раз повторили, что мы живем в очень красивом городе», - рассказывает заместитель директора школы Людмила Тюменцева.