Движение в приморский поселок временно ограничат

Ремонтные работы

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В связи с ремонтными работами временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе поселка Дунай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств о полном закрытии движения автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне Стрелковая – Дунай 28 апреля с 11-00 до 17-00 по местному времени.

В период ремонта движение автотранспорта будет осуществляться через 30 Судоремонтный завод.

При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.