За сутки в Приморье ликвидировано 10 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Партизанском муниципальном районе и в Дальнереченском городском округе – тушение двухэтажного жилого дома в селе Сергеевка на улице 3-я Рабочая; ликвидация пожара на балконах на 2-ом и 3-ем этажах жилого пятиэтажного дома, расположенного в городе Дальнереченск.