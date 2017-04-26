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Общество

Умеренные дожди ожидаются в Приморье в среду, 26 апреля

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) в этот была тёплой
Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 апреля, погоду в Приморье определяет циклон. В крае переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. Возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+18 °C.

Во Владивостоке переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14 °C.

В Уссурийске переменная облачность. Во второй половине возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16 °C.

В Находке переменная облачность вечером кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14 °C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 26 апреля была тёплой. Максимальная температура воздуха +19,4 °C регистрировалась в 2014 году. Минимальная температура воздуха −1,7 °C отмечалась в 1964 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 40, туман — в 30 случаях, снег — в 1956, 1964 годах, мокрый снег — в 1956, 1964 годах, гроза — в 1957 году. Самое большое количество осадков за сутки (28 мм) выпало в 2000 году. Ураганный ветер (40 м/с) фиксировался в 1935 году.

Источник: primpogoda.ru
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