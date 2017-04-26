Генетический анализ поможет не переедать

Обнаружены гены, связанные с повышенной тягой к жирной пище и шоколаду

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Ученые обнаружили гены, связанные с повышенной тягой к жирной пище и шоколаду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ожирение - широко распространенная проблема. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году коллаборацией NCD Risk Factor, к 2025 году ожирением будут страдать около 20% населения Земли. По подсчетам ученых, в период с 1975 по 2014 год средний индекс массы тела взрослого человека вырос с 21,7 до 24,2, при этом показатель избыточной массы тела начинается с 25, а ожирения - с 30. Работа NCD Risk Factor основана на анализе данных о состоянии здоровья 19,2 млн взрослых жителей 200 стран.

Среди факторов, ведущих к лишнему весу, называют малоподвижный образ жизни, стресс, недостаток сна и прием некоторых лекарственных препаратов, например, содержащих глюкокортикоиды. Ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также ассоциировано с развитием сахарного диабета II типа. Контроль калорийности пищи - один из основных методов предотвращения ожирения и борьбы с ним.

Новое исследование, результаты которого представила Сильвия Берсиано (Silvia Berciano) из Автономного университета Мадрида, посвящено влиянию генетики на пищевые предпочтения. Более ранние исследования роли генов в формировании образа питания были посвящены проблеме расстройств пищевого поведения (например, анорексии и булимии). Работа Берсиано и ее коллег стала первым масштабным исследованием влияния генов на пищевые пристрастия здоровых людей.

В ходе исследования 818 мужчин и женщин европейского происхождения прошли генетический анализ и заполнили опросники о пищевом поведении и предпочтениях в еде. Ученые обнаружили ряд закономерностей. Например, любовь к шоколаду связали с определенными вариациями в нуклеотидной последовательности гена OXTR, кодирующего рецептор окситоцина. Вариации других генов оказались связаны со склонностью к жирной и соленой пище, а также с повышенным употреблением овощей. Чтобы подтвердить эти выводы, потребуются дальнейшие исследования.

Ученые заявляют, что их исследование поможет в борьбе с ожирением. «Информация, полученная в ходе нашей работы, проложит путь к лучшему пониманию механизмов пищевого поведения и поможет в разработке персонализированных рекомендаций, подходящих конкретному человеку. Люди смогут лучше соблюдать эти рекомендации и таким образом успешно добиваться необходимых результатов», — говорит Сильвия Берсиано.

О результатах исследования ученые объявили на международной конференции Experimental Biology в Чикаго.

Ранее американские экономисты заявили, что одна из главных причин распространения ожирения - относительное снижение цен на продукты питания по сравнению с другими категориями товаров на протяжении последних 60 лет.