Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора

Бетонное разделительное ограждение на улице Маковского устанавливало краевое предприятие «Примавтодор»

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Работы по установке железобетонного ограждения в 2009 году на улице Маковского выполняло краевое предприятие ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Разделительные блоки типа «Нью-Джерси» были установлены от остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря» до остановки «Перевал» и ещё до приёмки выполненных работ начали разрушаться.

Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы. Блоки заменили. Но уже через год разделительная полоса вновь стала разрушаться. Краевое предприятие ОАО «Примавтодор» восстанавливать блоки по гарантийным обязательствам отказалось. В судебном порядке городская администрация добилась ремонта разделительной полосы и в 2014 году бетонные блоки были восстановлены и покрашены.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в 2016 году городская администрация была вынуждена вновь провести ремонт блоков разделительной полосы, но уже за счёт средств бюджета в связи с тем, что гарантийный срок уже истек. Подрядная организация, выигравшая аукцион на восстановление части разделительной полосы очистила поверхности бетона от старой краски, рыхлого разрушенного слоя бетона и загрязнений с помощью пескоструйного аппарата, выполнила промывку водой аппаратом высокого давления, блоки покрыли защитным гидроизоляционным составом проникающего действия и краской для наружных работ.