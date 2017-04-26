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Общество

В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы

Участки автомобильных дорог, где будет ограничено движение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Одним из главных мероприятий станет по многолетней традиции военный парад. В связи с проведением репетиций парада на ряде центральных улиц города будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, во вторник, 25 апреля, с 2 часов 30 минут до 6 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Кроме того, репетиции парада пройдут 27 и 28 апреля:

27 апреля с 2 часов 30 минут до 6 часов 00 минут движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

28 апреля с 21 часа 00 минут до 00 часов 00 минут движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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