Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»

Состоялись открытые уроки, презентации собственного педагогического опыта, мастер-классы

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Приморский краевой конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2017» завершился победой и признанием учителей из Владивостока. Авторитетное жюри присудило первое место Валерию Думлеру – учителю физкультуры школы № 82. Второе место у учителя английского языка из города Фокино Натальи Сидоровой. Третьим стал Александр Жигжитов – учитель истории школы № 63. На четвертой позиции Татьяна Камянская – учитель географии школы №74.

Педагогическое сообщество Владивостока хорошо знает своих коллег, признанных лучшими. Проходя испытания, они проявили именно тот набор профессиональных качеств, который убедили жюри признать их лучшими. Учителя продемонстрировали блестящее умение выбирать такие педагогические приемы и технологии, которые лучше всего подходят возрасту ребят и теме урока.

Так, учитель физкультуры Валерий Думлер на занятиях по гиревому спорту помогает своим ученикам, особенно старшеклассникам, стать более сильными и здоровыми. После открытого урока, который в ходе конкурса провел для десятиклассников одной из школ города учитель, ребята выразили желание продолжать и дальше «работать с гирями».

Александр Жигжитов на своих уроках истории восстанавливает связь времен. На краевом конкурсе восьмиклассники погрузились в экономику России при Александре III. И в какой бы век ни отправлялся класс Александра Ильича, ребята гарантированно уловят специфику и все главные характеристики изучаемого периода. И в то же время отследят что-то общее и вечное.

А вот ученики Татьяны Камянской легко и непринужденно "летают на воздушном шаре", попутно определяя погоду, наблюдая за облаками, ветрами и ураганами. И, как настоящие путешественники, ведут маршрутные листы. Уроки географии – это всегда путешествия.

В ходе регионального конкурса состоялись открытые уроки, презентации собственного педагогического опыта, мастер-классы, взаимодействие с родителями по самым актуальным и непростым темам. Конкурс стал площадкой для обмена опытом среди лучших педагогов края.