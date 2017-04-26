Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей

Поисковики собрали обломки одной боевой машины и установили памятную табличку

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии Дня Победы бойцы поискового объединения «Авиа Поиск» навели порядок на месте катастрофы двух истребителей Як-9Т под Владивостоком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В лесном массиве в районе бухты Муравьиной поисковики собрали обломки одной боевой машины и установили памятную табличку с информацией о катастрофе и именем погибшего лётчика.

23 августа 1950 года над сопками в районе бухты Муравьиной произошло столкновение двух истребителей Як-9Т из 3-й авиаэскадрильи 47-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. При столкновении ведущему пилоту, старшему лейтенанту Александру Сайдулину удалось покинуть самолёт с парашютом на минимальной высоте раскрытия. Ведомый пилот - лейтенант Герман Папенков - погиб.

«На месте катастрофы Як-9Т, которым управлял лётчик Папенков, были обнаружены парашютные пряжки и центральный замок парашютной системы в застёгнутом положении, что говорит об отсутствии попыток лётчика покинуть самолёт в воздухе, - рассказал Ярослав Ливанский, командир общественной организации «Авиа Поиск». - Поиск места возможного захоронения лейтенанта Германа Папенкова будет продолжен в ближайшее время, а все пригодные к реставрации части истребителей Як-9Т вынесены поисковиками из леса для последующего воссоздания боевой машины».

Отметим, что поисковые и мемориальные мероприятия проводятся в рамках проекта «Ушедшие в туман», который реализуется за счёт субсидии от администрации города Владивостока. Целью проекта является установка памятных досок на местах катастроф военных самолётов и привлечение молодёжи к работе по увековечению памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.