По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело

Женщина и две девочки госпитализированы

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье по факту серьезной аварии на 115-м километре автодороги «Раздольное - Хасан» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Установлено: 31-летний мужчина за рулем автомобиля Тойота Дуэт двигался со стороны поселка Раздольное в направлении поселка Зарубино. В какой-то момент водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет слева с опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате удара пострадали 4 человека: водитель и трое пассажиров. Водитель направлен на амбулаторное лечение. Пассажиры: 29-летняя женщина, 4-летняя девочка и 8-месячная девочка – госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.

На момент происшествия стаж вождения водителя транспортного средства составил 2 года, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия: 5 - с пострадавшими, 87 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 8 участникам автоаварий, погибших нет.