По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело 18:02, 25 апреля По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
Приморье во власти циклона 17:21, 25 апреля Приморье во власти циклона
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! 17:06, 25 апреля Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! (Фото и Видео)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
19:59
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
19:59
Пластиковые отходы угрожают экологии
19:59
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
19:04
Фестиваль славянской культуры состоялся во Владивостоке Фото
18:32
Цирроз печени связали с холодным климатом
18:02
По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
17:46
Во Владивостоке произошло 74 аварии Эксклюзив
17:35
В ОНК Приморья новички выбрали главу комиссии Эксклюзив
17:21
Приморье во власти циклона
17:06
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! Фото и Видео
16:55
Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
16:44
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! Эксклюзив
16:35
Приморец спас утопающего в реке Уссури Фото
16:27
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
16:20
Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:08
Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы
15:55
Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:53
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Цирроз печени связали с холодным климатом

Риск алкогольного цирроза выше у тех, кто живет в холоде и среди туманов
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Международная группа ученых пришла к выводу, что низкие температуры воздуха и дефицит солнечного света повышают риск алкогольного цирроза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Алкогольный цирроз - заболевание печени, которое развивается на фоне длительного приема алкоголя (в течение 10 и более лет при ежедневном употреблении 20–60 граммов этанола). При циррозе здоровые ткани печени заменяются фиброзной с разрушением печеночных долек, что ограничивает обезвреживание железой ксенобиотиков и приводит к тяжелой интоксикации организма. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее высокий уровень потребления алкоголя и связанных с ним летальных исходов (около 170 тысяч в год) наблюдается в Европе, при этом алкогольный цирроз выявляется у 1,8 процента жителей региона. Во всем мире от заболевания ежегодно умирает 430 тысяч человек - 0,9 процента смертей.

Известно, что к факторам риска цирроза относятся ожирение, пол (по статистике, женщины страдают заболеванием чаще, чем мужчины, что может объясняться повышенной чувствительностью клеток к токсинам), а также наличие гепатита C. Вместе с тем то, какой эффект на цирроз оказывают средовые влияния, изучено недостаточно. Чтобы восполнить пробел, исследователи из США, Канады, Испании и Мексики провели метаанализ данных, полученных из баз данных ВОЗ и Всемирной метеорологической организации (ВМО). Авторы оценили связь алкогольной фракции (AAF), в частности объемов потребления этанола, с такими параметрами, как средняя температура воздуха в регионе, климат, широта и ежегодное количество солнечных дней. Всего ученые рассмотрели статистику 193 стран.

Результаты показали, что между риском алкогольного цирроза, средней суточной температурой воздуха и средним количеством солнечных дней наблюдается отрицательная корреляция. Так, повышение температуры воздуха на один градус Цельсия ассоциировалось со снижением риска заболевания на 0,3 процентных пункта. В то же время число положительных диагнозов оказалось связано с увеличением широты, повышаясь в северных регионах. Примечательно, что корреляция цирроза с температурой и солнечным светом сохранялась после поправок на объем потребления и количество зависимых от алкоголя среди активных потребителей спиртного.

«Хотя эта ассоциация не подразумевает причинно-следственной связи, полученные данные убедительно свидетельствуют в пользу гипотезы о влиянии на риск алкогольного цирроза географической широты. Роль в этиологии заболевания других факторов, таких как культурная, этническая и религиозная принадлежность, пока неясны. Тем не менее, выводы исследования, безусловно, могут использоваться в рамках рассмотрения мер государственной политики, направленных на профилактику цирроза в зависимости от климата», - прокомментировал результаты работы профессор Университетской клиники Женевы Франческо Негро (Francesco Negro). По мнению авторов, обнаруженная динамика может быть связана с тем, что для жителей северных широт алкоголь выступает средством повышения температуры тела, тогда как недостаток солнечного света может коррелировать с риском депрессии.

Доклад об исследовании был представлен в рамках Международного конгресса гепатологов 2017 в Амстердаме.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась!
17:06, 25 апреля 2017 Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами успеха

Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда
09:59, 25 апреля 2017 Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда

Рекламы быстрой еды в России станет меньше

В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита
16:42, 24 апреля 2017 В Приморье состоится горячая линия по защите от энцефалита

С 1 по 15 мая

​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье
16:06, 24 апреля 2017 ​«Дачный бум» сделал доброе дело в Приморье

Подарки были переданы по назначению

У бывших алкоголичек плохо восстанавливается мозг, - ученые
05:09, 24 апреля 2017 У бывших алкоголичек плохо восстанавливается мозг, - ученые

Еще одно различие между женским и мужским алкоголизмом

Заразные клещи атакуют приморцев
13:47, 23 апреля 2017 Заразные клещи атакуют приморцев

В присосавшихся насекомых обнаружили энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека

Список овощей, которые сдерживают процесс похудения
02:11, 23 апреля 2017 Список овощей, которые сдерживают процесс похудения

Ученые рассказали, какие овощи мешают худеть