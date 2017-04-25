Цирроз печени связали с холодным климатом

Риск алкогольного цирроза выше у тех, кто живет в холоде и среди туманов

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Международная группа ученых пришла к выводу, что низкие температуры воздуха и дефицит солнечного света повышают риск алкогольного цирроза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Алкогольный цирроз - заболевание печени, которое развивается на фоне длительного приема алкоголя (в течение 10 и более лет при ежедневном употреблении 20–60 граммов этанола). При циррозе здоровые ткани печени заменяются фиброзной с разрушением печеночных долек, что ограничивает обезвреживание железой ксенобиотиков и приводит к тяжелой интоксикации организма. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее высокий уровень потребления алкоголя и связанных с ним летальных исходов (около 170 тысяч в год) наблюдается в Европе, при этом алкогольный цирроз выявляется у 1,8 процента жителей региона. Во всем мире от заболевания ежегодно умирает 430 тысяч человек - 0,9 процента смертей.

Известно, что к факторам риска цирроза относятся ожирение, пол (по статистике, женщины страдают заболеванием чаще, чем мужчины, что может объясняться повышенной чувствительностью клеток к токсинам), а также наличие гепатита C. Вместе с тем то, какой эффект на цирроз оказывают средовые влияния, изучено недостаточно. Чтобы восполнить пробел, исследователи из США, Канады, Испании и Мексики провели метаанализ данных, полученных из баз данных ВОЗ и Всемирной метеорологической организации (ВМО). Авторы оценили связь алкогольной фракции (AAF), в частности объемов потребления этанола, с такими параметрами, как средняя температура воздуха в регионе, климат, широта и ежегодное количество солнечных дней. Всего ученые рассмотрели статистику 193 стран.

Результаты показали, что между риском алкогольного цирроза, средней суточной температурой воздуха и средним количеством солнечных дней наблюдается отрицательная корреляция. Так, повышение температуры воздуха на один градус Цельсия ассоциировалось со снижением риска заболевания на 0,3 процентных пункта. В то же время число положительных диагнозов оказалось связано с увеличением широты, повышаясь в северных регионах. Примечательно, что корреляция цирроза с температурой и солнечным светом сохранялась после поправок на объем потребления и количество зависимых от алкоголя среди активных потребителей спиртного.

«Хотя эта ассоциация не подразумевает причинно-следственной связи, полученные данные убедительно свидетельствуют в пользу гипотезы о влиянии на риск алкогольного цирроза географической широты. Роль в этиологии заболевания других факторов, таких как культурная, этническая и религиозная принадлежность, пока неясны. Тем не менее, выводы исследования, безусловно, могут использоваться в рамках рассмотрения мер государственной политики, направленных на профилактику цирроза в зависимости от климата», - прокомментировал результаты работы профессор Университетской клиники Женевы Франческо Негро (Francesco Negro). По мнению авторов, обнаруженная динамика может быть связана с тем, что для жителей северных широт алкоголь выступает средством повышения температуры тела, тогда как недостаток солнечного света может коррелировать с риском депрессии.

Доклад об исследовании был представлен в рамках Международного конгресса гепатологов 2017 в Амстердаме.