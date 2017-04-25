Во Владивостоке произошло 74 аварии

Пострадала одна женщина

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы во вторник нарушили ПДД 309 раз; в 74 случаях нарушения вызвали ДТП (53 с материальным ущербом, 6 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В одном из ДТП пострадала 60-летняя женщина.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 39 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 10 случаям пьяной езды, 6 выездам на встречку, 22 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 8 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 55 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 12 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 69 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 42 пешеходов, 2 водителей автобусов и 7 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 7 протоколов.