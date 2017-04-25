Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку детского рисунка

Вход свободный

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Выставка детского рисунка «Пусть не будет войны никогда», посвящённая 72-й годовщине Победы, открылась в актовом зале административно-территориального управления Фрунзенского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В экспозиции представлены работы учащихся детской художественной школы №1. Выставка также приурочена к 50-летию художественной школы, поэтому на ней собраны рисунки на военную тематику учащихся разных лет.

Выставки детского рисунка в стенах АТУ Фрунзенского района уже давно стали традиционными. Воспитанники художественной школы №1 выставляют свои работы в преддверии многих праздников - Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского для, Дня города, Дня окончания Второй мировой войны и Дня народного единства.

Экспозиция будет доступна для просмотра до конца мая. Выставка открыта для посещения в будние дни с 9 до 18 часов по адресу: ул. Посьетская, 24. Вход свободный.