10 тысяч школьников отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Владивостока

Пришкольные лагеря будут работать в две смены

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Этим летом во Владивостоке традиционно будут работать пришкольные лагеря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В них смогут отдохнуть более 10 тысяч детей. Для этого родителям нужно обратиться к директору школы, которую посещает их ребенок. Пребывание в таком лагере бесплатное.

Кроме того, подобные лагеря будут организованы и на базе учреждений дополнительного образования. Например, во Дворце детского творчества. Детали летней оздоровительной кампании школьников обсудили вчера, 24 апреля, на заседании межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей. Провела заседание начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Марина Фролова.

«Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества», - рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования.