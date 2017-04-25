В ОНК Приморья новички выбрали главу комиссии

Татьяна Чернилевская в прошлом созыве активности не проявляла

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

ОНК Приморья нового, IV созыва выбрала председателя: большинством голосов была выбрана Татьяна Чернилевская, которая была в составе ОНК предыдущего созыва, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Татьяна Чернилевская в III созыве никак себя не проявляла: нет никаких заключений, подписанных ее именем, - сказал предыдущий председатель ОНК Владимир Найдин. - ОНК обновилась более чем на 60%, и за Чернилевскую в основном отдали свои голоса новички. Все процедуры были соблюдены. Хочется пожелать членам ОНК нового созыва плодотворной работы, чтобы ОНК была не только на бумаге. Ведь Общественная наблюдательная комиссия Приморья III созыва была признана одной из самых и результативных в стране.

Отметим, что в ходе ротации состав комиссии серьезно изменился. Первое заседание прошло 24 апреля: там был изменен регламент работы ОНК, который неминуемо повлечет изменения в работе комиссии.

Состав ОНК IV созыва:

Акулин Виктор Валерьевич

Афанасьев Андрей Васильевич

Афанасьев Николай Николаевич (переизбран)

Владимиров Дмитрий Анатольевич (переизбран)

Григорьев Денис Александрович

Жуков Андрей Николаевич (переизбран)

Закамов Владимир Викторович (переизбран)

Коваленко Владимир Дмитриевич

Кодолов Сергей Сергеевич

Коник Демьян Борисович

Кремс Константин Арнольдович (переизбран)

Лунь Александр Сергеевич

Митус Валерий Александрович (переизбран)

Михайлов Олег Анатольевич

Мудров Сергей Юрьевич

Панков Евгений Александрович

Разгоняева Анна Анатольевна

Рябов Евгений Николаевич

Рябова Кристина Витальевна

Сологуб Елена Николаевна

Тимонин Дмитрий Александрович (переизбран)

Ткачук Александр Алексеевич

Трубникова Элеонора Игоревна (переизбран)

Чернилевская Татьяна Викторовна (переизбран)

Юферов Дмитрий Владимирович (переизбран)