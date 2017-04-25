По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело 18:02, 25 апреля По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
Приморье во власти циклона 17:21, 25 апреля Приморье во власти циклона
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! 17:06, 25 апреля Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! (Фото и Видео)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
18:28
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
18:28
Пластиковые отходы угрожают экологии
18:28
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
18:02
По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
17:46
Во Владивостоке произошло 74 аварии Эксклюзив
17:35
В ОНК Приморья новички выбрали главу комиссии Эксклюзив
17:21
Приморье во власти циклона
17:06
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! Фото и Видео
16:55
Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
16:44
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! Эксклюзив
16:35
Приморец спас утопающего в реке Уссури Фото
16:27
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
16:20
Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:08
Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы
15:55
Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:53
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В ОНК Приморья новички выбрали главу комиссии

Татьяна Чернилевская в прошлом созыве активности не проявляла
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

ОНК Приморья нового, IV созыва выбрала председателя: большинством голосов была выбрана Татьяна Чернилевская, которая была в составе ОНК предыдущего созыва, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Татьяна Чернилевская в III созыве никак себя не проявляла: нет никаких заключений, подписанных ее именем, - сказал предыдущий председатель ОНК Владимир Найдин. - ОНК обновилась более чем на 60%, и за Чернилевскую в основном отдали свои голоса новички. Все процедуры были соблюдены. Хочется пожелать членам ОНК нового созыва плодотворной работы, чтобы ОНК была не только на бумаге. Ведь Общественная наблюдательная комиссия Приморья III созыва была признана одной из самых и результативных в стране.

Отметим, что в ходе ротации состав комиссии серьезно изменился. Первое заседание прошло 24 апреля: там был изменен регламент работы ОНК, который неминуемо повлечет изменения в работе комиссии.

Состав ОНК IV созыва:

Акулин Виктор Валерьевич

Афанасьев Андрей Васильевич

Афанасьев Николай Николаевич (переизбран)

Владимиров Дмитрий Анатольевич (переизбран)

Григорьев Денис Александрович

Жуков Андрей Николаевич (переизбран)

Закамов Владимир Викторович (переизбран)

Коваленко Владимир Дмитриевич

Кодолов Сергей Сергеевич

Коник Демьян Борисович

Кремс Константин Арнольдович (переизбран)

Лунь Александр Сергеевич

Митус Валерий Александрович (переизбран)

Михайлов Олег Анатольевич

Мудров Сергей Юрьевич

Панков Евгений Александрович

Разгоняева Анна Анатольевна

Рябов Евгений Николаевич

Рябова Кристина Витальевна

Сологуб Елена Николаевна

Тимонин Дмитрий Александрович (переизбран)

Ткачук Александр Алексеевич

Трубникова Элеонора Игоревна (переизбран)

Чернилевская Татьяна Викторовна (переизбран)

Юферов Дмитрий Владимирович (переизбран)

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморье во власти циклона
17:21, 25 апреля 2017 Приморье во власти циклона

Во Владивостоке ожидается дождь

Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:20, 25 апреля 2017 Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке

Заявки продолжают поступать

Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:55, 25 апреля 2017 Центр Владивостока перекроют еще четыре раза

Репетиция главного Парада Победы

Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:44, 25 апреля 2017 Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города

Получателями субсидий в этом году стали 19 общественных организаций

В Приморье определят лучшего работника почты
15:32, 25 апреля 2017 В Приморье определят лучшего работника почты

Во Владивостоке состоится отборочный конкурс профессионального мастерства

Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы
15:14, 25 апреля 2017 Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы

Ремонт будет проходить во время гидравлических испытаний

IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
15:04, 25 апреля 2017 IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке

Вход свободный