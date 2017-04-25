Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет во Владивостоке

Участникам необходимо будет выполнить «Спецзадание»

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В столице Приморского края в г. Владивосток 25 апреля 2017 года стартует региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», организатором которой выступает департамент по делам молодежи Приморского края, сообщает РИА VladNews.

В Игре примут участие 18 команд (по 5 человек в каждой) - ученики средних общеобразовательных учреждений Приморского края в возрасте от 14 до 16 лет, годных по состоянию здоровья.

Программа соревнований включает в себя теоретический блок по знанию истории Отечества, военной истории, общевоинских уставов и основ медицинской подготовки. А также практический блок, в который входят неполная разборка-сборка автомата Калашникова АК-74, метание гранаты Ф-1 на дальность, подтягивание на перекладине, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, комплексное силовое упражнение для девушек.

«Военно-спортивная игра Победа – это возможность проявить себя, показать умения слаженного и отточенного взаимодействия в команде,- отметил Александр Кайданович директор департамента по делам молодежи Приморского края. – Мы проводим региональный этап Победы второй год и игра пользуется популярностью у старшеклассников».

Кроме того, все команды примут участие в практическом конкурсе «Юнармейцы, вперед!». Участникам необходимо преодолеть: забор, завал, ров, лаз, крутые спуски, подъемы с помощью веревок, зараженные участки местности; надеть противогаз на себя и «пораженного», оказать ему первую медицинскую помощь (при ранениях и переломах наложить жгут, различные повязки, шины); выполнить стрельбу из учебной пневматической винтовки.

Так же участникам необходимо будет выполнить «Спецзадание»: инсценированный захват бункера противника, используя снаряжение для «Лазертага» и ряда тактических заданий.

Соревновательные испытания продлятся до 27 апреля 2017 года.

Цель Игры – дальнейшее совершенствование работы в области патриотического воспитания молодежи Приморского края, подготовка к службе в армии.

Заявки на участие в игре направлять на электронный адрес info@arteldv.ru до 22.04.2017 года.