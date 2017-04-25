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Спорт

Во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по автомодельному спорту

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 29 апреля, на территории форта №7 и в воскресенье, 30 апреля, на спортивной площадке возле дома на пр. 100-летия Владивостока, 74, пройдет первый этап открытого чемпионата Владивостока по автомодельному спорту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатор мероприятия федерация автомодельного спорта Приморского края.

Соревнования будут как личными, так и командными. Состав команды - 5 спортсменов в любом классе моделей и тренер-представитель. В личном зачете количество спортсменов не ограничено. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: РЦЕ -10, РЦЕ -12, ТС-10, ТС-10 Сток, ТС-10 Сток Юниоры, SC-10 2WD, SC-10 4WD, Багги -10Э, Багги -10Э Юниоры, Багги -8Э, Багги -8Д.

Администрация Владивостока приглашает любителей автомодельного спорта поболеть за участников. Начало мероприятия в 11 часов. Вход свободный.

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