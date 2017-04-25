Фестиваль славянской культуры состоялся во Владивостоке

Тематическая ярмарка и концерт, где прозвучали русские, белорусские и украинские музыкальные композиции

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке прошёл фестиваль славянской культуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для гостей мероприятия была подготовлена тематическая ярмарка и концерт, где прозвучали русские, белорусские и украинские музыкальные композиции. Фестиваль состоялся на площадке Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40). Десятки горожан провели здесь воскресный день – участвовали в творческих мастер-классах, приобретали товары на ярмарке рукоделия, смотрели концерт и пели вместе с артистами.

Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества «Славянские традиции» развернулась в 12 часов. Вниманию гостей были представлены вязаные, текстильные и деревянные изделия, пряники, вышивка, куклы-берегини. Также здесь состоялись мастер-классы по росписи пряников и декупажу. Работала локальная площадка «Монетная кузница», где производилась чеканка сувенирных монет.

В 16 часов в концертном зале начался концерт. На сцену вышли оркестр народных инструментов Приморского краевого колледжа искусств, вокально-инструментальные ансамбли «Парус», «Владивосток», солистка Приморской филармонии Елена Брыкина, исполнители Олег Пастухов и другие артисты.

В ходе концерта прозвучали русские народные песни, романсы, украинские и белорусские песни. Среди них – «Живёт моя отрада», «Гори, гори, моя звезда», «Волга реченька глубока», «Белой акации гроздья душистые», «Беловежская пуща», «Червона рута», «Два колёры», «Колядочки».