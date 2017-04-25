Сезон фонтанов откроется во Владивостоке в начале мая

На следующей неделе заработает весь городской водный комплекс

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Весенне-летний сезон фонтанов откроется в приморской столице в начале мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» завершают текущий ремонт городских водных объектов и готовят их к запуску.

Так, уже на следующей неделе заработает весь городской водный комплекс – это главный фонтан на набережной Спортивной гавани и фонтанный комплекс на ул. Адмирала Фокина, а также фонтан и водопад на Университетской набережной острова Русский. По традиции они будут работать до первых заморозков.