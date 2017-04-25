По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело 18:02, 25 апреля По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
Приморье во власти циклона 17:21, 25 апреля Приморье во власти циклона
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! 17:06, 25 апреля Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! (Фото и Видео)
Новостная лента
Апрель, 26 среда
05:05
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
05:05
Пластиковые отходы угрожают экологии
05:05
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
04:11
Сезон фонтанов откроется во Владивостоке в начале мая
03:19
Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора
02:01
Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»
01:14
В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы
00:26
Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей Фото
Апрель, 25 вторник
23:05
Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку детского рисунка
22:22
10 тысяч школьников отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Владивостока
21:02
Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет во Владивостоке
20:18
Во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по автомодельному спорту
19:04
Фестиваль славянской культуры состоялся во Владивостоке Фото
18:32
Цирроз печени связали с холодным климатом
18:02
По факту ДТП, в котором пострадали двое малышей, возбуждено уголовное дело
17:46
Во Владивостоке произошло 74 аварии Эксклюзив
17:35
В ОНК Приморья новички выбрали главу комиссии Эксклюзив
17:21
Приморье во власти циклона
17:06
Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась! Фото и Видео
16:55
Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
16:44
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! Эксклюзив
16:35
Приморец спас утопающего в реке Уссури Фото
16:27
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
16:20
Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:08
Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы
15:55
Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:53
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4121 (60) от 26 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сделано в СССР
В краю магнолий плещет море
По пиратам – авторитетом и кипятком
Во Владивостоке у славян полное взаимопонимание
Посади кедр, и леопард скажет спасибо
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сезон фонтанов откроется во Владивостоке в начале мая

На следующей неделе заработает весь городской водный комплекс
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Весенне-летний сезон фонтанов откроется в приморской столице в начале мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» завершают текущий ремонт городских водных объектов и готовят их к запуску.

Так, уже на следующей неделе заработает весь городской водный комплекс – это главный фонтан на набережной Спортивной гавани и фонтанный комплекс на ул. Адмирала Фокина, а также фонтан и водопад на Университетской набережной острова Русский. По традиции они будут работать до первых заморозков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора
03:19, 26 апреля 2017 Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора

Бетонное разделительное ограждение на улице Маковского устанавливало краевое предприятие «Примавтодор»

Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»
02:01, 26 апреля 2017 Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»

Состоялись открытые уроки, презентации собственного педагогического опыта, мастер-классы

В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы
01:14, 26 апреля 2017 В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы

Участки автомобильных дорог, где будет ограничено движение

Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей
00:26, 26 апреля 2017 Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей

Поисковики собрали обломки одной боевой машины и установили памятную табличку

10 тысяч школьников отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Владивостока
22:22, 25 апреля 2017 10 тысяч школьников отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Владивостока

Пришкольные лагеря будут работать в две смены

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет во Владивостоке
21:02, 25 апреля 2017 Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет во Владивостоке

Участникам необходимо будет выполнить «Спецзадание»

Во Владивостоке произошло 74 аварии
17:46, 25 апреля 2017 Во Владивостоке произошло 74 аварии

Пострадала одна женщина