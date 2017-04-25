​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ!

Худрук кукольного театра – в интервью РИА VladNews

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Заслуженный деятель искусств РФ, бессменный художественный руководитель Приморского краевого театра кукол Виктор Бусаренко в интервью РИА VladNews рассказал о возрасте, современных детях и новых работах.

- Виктор Васильевич, насколько востребован сегодня ваш театр? Зрителей не меньше?

- Зрителей, действительно, поубавилось - сейчас ощутимо выросло количество развлекательных предложений для ребят в городе.

- Поменялось ли сегодняшнее поколение детей?

- Скажу о том, что тревожит. Далеко не все родители готовят ребят к посещению театра, объясняют правила поведения - например, что нельзя громко разговаривать, бегать во время действия, влезать на сцену... Такое впечатление, что многие дети не умеют себя вести на людях - капризничают, не знают азов дисциплины... А родители занимаются не ими, а "сидят" в телефонах, которые, кстати, не отключают, несмотря на просьбы.

- Сегодня театр вынужден меняться, чтобы удержать зрителя, вы что-то новое планируете привнести?

- Мы эту проблему обсуждаем. Первое - надо усовершенствовать и улучшить рекламу театра, его пиар. Но и внешний вид здания, конечно, не способствует притоку публики.... Постоянно просим у края финансирование на ремонт - за собственные средства мы это сделать не в состоянии.

- Кстати о здании, у вас была затяжная негативная история с арендаторами, как сейчас обстоят дела?

- История со зданием все та же - мы арендуем его у Общества изучения Амурского края, срок договора - до 2021 года. Я давно и неоднократно обращался в администрацию Приморского края с предложением начать работы по проектированию и постройке нового здания театра, но до сих пор это даже на отдаленную перспективу не рассматривается.

- То есть краевое финансирование недостаточное? А если бы денег было больше, на что бы вы их потратили?

- Финансирование минимальное, насколько мне известно, одно из самых низких в регионе. Если бы денег было больше, потратил бы их на рекламу, на современное оборудование, купил бы новый транспорт, поднял бы доплаты работникам, обновил бы одежду сцены... И много чего бы еще сделал. А пока - выживаем за счет количества спектаклей, что, конечно, выматывает людей. Нельзя все время работать на износ - это непродуктивно!

- А над чем сейчас работаете?

- Сейчас театр репетирует два спектакля: на малой сцене лирическую сказку словацких авторов Лопейсой и Крчуловой " Аистенок и пугало" и на основной - сказку Маши Лукашкиной "Как научить умываться котенка". Кроме того, ведем подготовительную работу по будущей постановке японской сказки "Журавлиные перья", пьесу и музыку для нее написал Сергей Рыбалка.

- У вас недавно была премьера в театре Горького – «Прошлым летом в Чулимске». Почему вдруг вас потянуло на спектакли для взрослых? Как вы считаете, удалась ли постановка?

- За свою режиссерскую карьеру я поставил немало спектаклей для взрослых в драматических и музыкальных театрах. Никакого "вдруг" не было - было предложение, которое меня заинтересовало. Работали мы с актерами и цехами в хорошем контакте, спектакль был тепло принят в театре. А судьбу его, как всегда, решит зритель.

- Работа – это ведь еще не вся ваша жизнь? Чем предпочитаете заниматься на досуге?

- Досуга у меня очень мало, поэтому хобби никаких нет. Спортзал 5 раз в неделю рано утром - все, что удается.

- На какой возраст вы себя ощущаете?

- Если с утра позанимаюсь - на рабочий день энергии хватает. Выходных практически нет, ставлю по 3-4 спектакля в год, пишу пьесы, сценарии, инсценировки... А возраст... Ну, не 30 лет, конечно, но пока еще не 70....

- Можно политический вопрос? Глава города Игорь Пушкарев по-прежнему находится под арестом, что вы об этом думаете?

- Игорь Сергеевич, по-моему, был деятельным и полезным для города руководителем. Виновен он или нет - не мне судить, я не в материале, как понимаете.... Как и все, надеюсь на компетентность и объективность следствия.

Мария Стеблянко

Справка Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации

Бусаренко Виктор Васильевич.

В 1969 г. по окончанию Дальневосточного педагогического института искусств (факультет актёрского мастерства), где его руководителем курса был заслуженный артист РСФСР Николай Владимирович Крылов, Виктор Бусаренко был приглашен в приморский краевой драматический театр им. Горького.

В 1974 году он перешел в Приморский ТЮЗ, а в 1978 году переехал в город Красноярск. С 1978 по 1987 годы в Красноярске Виктор Васильевич работал в драматическом театре им. Пушкина, театре юного зрителя и театре музыкальной комедии.

Одновременно он учился на высших театральных курсах при Гиттисе им. Луначарского, где его педагогом был Народный артист СССР Андрей Александрович Гончаров, и в 1984 году получил диплом режиссёра.

В 1989 году Виктор Васильевич вернулся во Владивосток и работал в Приморском краевом драматическом театре им. Горького до тех пор, пока ему в 1992 году не предложили возглавить Приморский краевой театр кукол.

На протяжении многих лет В. Бусаренко активно занимался преподавательской деятельностью. В Дальневосточном педагогическом институте искусств он известен, как педагог по сценической речи и по мастерству актёра. В Красноярском государственном институте искусств он так же обучал будущих звёзд сцены основам сценического мастерства. В Дальневосточной академии искусств воспитал несколько режиссёров, часть из которых до настоящего времени работает в театрах Приморья.

Не забывал Виктор Васильевич и про кинематограф. Первую небольшую роль он получил в 1966 году в фильме «Пароль не нужен». Впоследствии сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм», играл в китайском сериале «Корейская война» одну из главных ролей – американского генерала Дина.

Как режиссёр, Виктор Бусаренко известен не только в своём театре. На его счету ряд драматических постановок на различных сценах таких городов, как Уссурийск, Канск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Кроме этого Виктор Васильевич поставил три оперы в театре «Камерная опера».

За время актерской карьеры его наиболее любимыми ролями были: в театре им. Горького - Жадов из "Доходного места" А. Островского, в Приморском ТЮЗе - Мэкхит ("Трехгрошовая опера" Б. Брехта), в Красноярской драме - Василий Шуйский ("Борис Годунов " А. Пушкина). В своём театре с наслаждением исполнял певческую партию Царя Салтана в рок-опере В. Соколова.

Любимыми фильмами Виктора Васильевича являются: "Семь самураев" А. Куросавы, "Жизнь - это чудо" Э. Кустурицы, "Лили Марлен" В. Фассбиндера, "Строгий юноша" А. Роома, "Пригнись" Серджо Леоне.

В литературе Виктор Бусаренко отдает предпочтение российским авторам, особенно отмечает Пушкина, Гоголя, Булгакова.

Деятельность Виктора Васильевича на ниве искусства отмечена многочисленными наградами, как государственными, так и общественными. Достаточно перечислить, что он Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии МВД РФ в области искусства, культуры и литературы, лауреат премии им. Народного артиста СССР А.А. Присяжнюка, лауреат премии губернатора Приморского края в области культуры и искусства.