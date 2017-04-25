Приморье во власти циклона

Во Владивостоке ожидается дождь

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 26 апреля, циклонический вихрь еще больше замедлит свое движение и останется над югом Хабаровского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Приморский край останется в его южной периферии, поэтому погода будет по-прежнему неустойчивой. Ближайшие сутки сохранятся в отдельных районах кратковременные дожди. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке кратковременный дождь возможен сегодня в начале ночи и завтра во второй половине дня. Минимальная температура воздуха +3...+5 °С, днем воздух прогреется до +12...+14 °С.