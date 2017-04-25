Приморец спас утопающего в реке Уссури

Мужчина передан бригаде скорой помощи

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Житель Лесозаводска спас тонущего человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Инцидент случился в районе улицы Кирова. Молодой человек находился на берегу реки Уссури, когда увидел, что в ней тонет человек. Неравнодушный гражданин тотчас же кинулся в ледяную воду. Так как утопающий сильно замерз, то самостоятельно выбраться из воды ему не удалось - он не мог двигаться. Спасавшему мужчине удалось подтащить тонущего человека к берегу, но вывести его самостоятельно не представлялось возможным, так как на берегу лежали поваленные деревья, а сам берег был глиняный и отвесный. Тогда молодой человек принял решение зацепить тонущего, который практически терял сознание, за дерево и вызвать спасателей. После вызова подмоги он вернулся в воду к спасённому, и держал его до тех пор, пока не приехали спасатели.

Прибывший дежурный караул 28-го отряда противопожарной службы помог вытащить утопающего на берег и передать его бригаде скорой медицинской помощи.