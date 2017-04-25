Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке

Заявки продолжают поступать

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

9 мая в пятый раз жители Владивостока примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Уже ставшее традиционным шествие горожан с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами, стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники.

«Как отмечают сервисные центры, занимающиеся печатью фотографий для шествия, уже изготовлено более 1000 портретов, и заявки продолжают поступать. Стоит отметить, что у многих людей портреты изготовлены еще в прошлые годы. В прошлом году в шествии «Бессмертный полк» приняло участие более 30 000 человек», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Напомним, для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне и не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Горожане, которые не участвуют в шествии, традиционно смогут посмотреть на «Бессмертный полк», выстроившись на тротуарах.

Штендеры и фотографии можно изготовить с 1 апреля по 7 мая в следующих местах:

1. Фотосалон «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная, телефон: 222-18-63) с 10 до 19 часов. В рамках проекта «Бессмертный полк» в фотосалоне можно бесплатно изготовить фотографию родственника с 1 по 25 апреля (сканирование и печать формата А3 бесплатное, ламинирование осуществляется за счет владельца фотографии). Также в «Сервис плюс» можно приобрести штендер для фотопортрета, стоимость которого можно уточнить в фотосалоне;

2. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка Луговая, ул. Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 10 до 19 часов;

3. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 11 до 19 часов;

4.Типография «Max print» (остановка Авангард, ул. Светланская, 145, оф.1, телефон: 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9 до 18 часов;

5. Торговый центр «Чапаевский» (улица Чапаева, 24а, павильон № 11) в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.

Участникам шествия «Бессмертный полк» эти предприятия оказывают следующие услуги:

1. Фотопечать на пластике - стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер с размещением фотопортрета формата А3;

2. Печать фотографии на фотобумаге и ламинация – стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер для размещения фотопортрета формата А3;

3. Возможность отдельно заказать сканирование и обработку (ретушь) фотографии. Стоимость и печати фотопортрета уточнять по указанным телефонам. Можно также отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».

Задать все интересующие вопросы по поводу участия в шествии можно специалистам контактной линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ruм, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.

Для справки:

Инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.