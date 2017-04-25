Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы

Расследование завершено

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Напомним,в марте 2016 года в городе Находка произошла трагедия. 19-летний молодой человек пришел в школу, где начал бурно выяснять отношения со своей возлюбленной. Сотрудники учебного заведения незамедлительно вызвали наряд полиции. Однако злоумышленника это не остановило – он ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, и нанес смертельный удар ножом. После чего совершил самоубийство, вонзив нож себе в шею.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Директор школы не организовала соблюдение внутриобъектного и пропускного режима в школе. Не обязала всех работников обращать внимание на присутствие в школе посторонних лиц, обо всех случаях сообщать администратору или в полицию, а при опасности по тревожной кнопке вызывать полицию. В результате ее халатных действий 18 марта 2016 года стало возможно проникновение на территорию школы постороннего лица и убийство учащейся. Кроме того, при попытке пресечь опасные действия злоумышленника, был избит преподаватель школы. Стоит отметить, что даже после нападения на учителя и ученицу, директор не дала указаний сотрудникам о нажатии кнопки тревожной сигнализации с целью вызова полицейских", - сообщается в сообщении ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.