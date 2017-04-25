Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона 16:55, 25 апреля Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! 16:44, 25 апреля ​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! (Эксклюзив)
Приморец спас утопающего в реке Уссури 16:35, 25 апреля Приморец спас утопающего в реке Уссури (Фото)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
16:57
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
16:57
Пластиковые отходы угрожают экологии
16:57
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
16:55
Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
16:44
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! Эксклюзив
16:35
Приморец спас утопающего в реке Уссури Фото
16:27
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
16:20
Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:08
Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы
15:55
Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:53
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:34
Пьяный приморец отправил свой джип в кювет Эксклюзив
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы

Расследование завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Напомним,в марте 2016 года в городе Находка произошла трагедия. 19-летний молодой человек пришел в школу, где начал бурно выяснять отношения со своей возлюбленной. Сотрудники учебного заведения незамедлительно вызвали наряд полиции. Однако злоумышленника это не остановило – он ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, и нанес смертельный удар ножом. После чего совершил самоубийство, вонзив нож себе в шею.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Директор школы не организовала соблюдение внутриобъектного и пропускного режима в школе. Не обязала всех работников обращать внимание на присутствие в школе посторонних лиц, обо всех случаях сообщать администратору или в полицию, а при опасности по тревожной кнопке вызывать полицию. В результате ее халатных действий 18 марта 2016 года стало возможно проникновение на территорию школы постороннего лица и убийство учащейся. Кроме того, при попытке пресечь опасные действия злоумышленника, был избит преподаватель школы. Стоит отметить, что даже после нападения на учителя и ученицу, директор не дала указаний сотрудникам о нажатии кнопки тревожной сигнализации с целью вызова полицейских", - сообщается в сообщении ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:53, 25 апреля 2017 Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города

Женщина госпитализирована с травмами головы

Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута
13:58, 25 апреля 2017 Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута

Комментарий от неофициального источника

При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека
13:46, 25 апреля 2017 При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека

Обстоятельства случившегося выясняются

На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:46, 25 апреля 2017 На пожаре в Михайловском районе спасен один человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Пьяный приморец отправил свой джип в кювет
12:34, 25 апреля 2017 Пьяный приморец отправил свой джип в кювет

Обошлось без пострадавших

В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:22, 25 апреля 2017 В Приморье за сутки произошло более 90 аварий

Есть пострадавшие

Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
12:10, 25 апреля 2017 Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек

Обстоятельства случившегося выясняются