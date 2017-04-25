Центр Владивостока перекроют еще четыре раза

Репетиция главного Парада Победы

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Парковку и движение транспортных средств во Владивостоке ограничат на время репетиций Парада Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента внутренней политики, мероприятия пройдут в ночь на 27 апреля с 2:30 до 6:00, а также вечером 28 апреля, 3 и 5 мая с 21:00 до 00:00.

«В эти часы парковка и движение транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

– по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Кроме того, 5 мая с 21:00 до 00:00 также будет ограничено движение по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту и по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в этом году День победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое масштабное из них – традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатской каши, а вечером горожане и гости Владивостока смогут полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и посёлка Трудовое.