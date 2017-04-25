Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города

Женщина госпитализирована с травмами головы

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре приморской столицы. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в светлое время суток.

60-летняя женщина выскочила практически под колеса минивэна Toyota Corolla Spacio справа из-за стоящих авто. Водитель 1985 года рождения не ожидал такого поворота событий, когда ехал со стороны Светланской в сторону Октябрьской. Наезд произошел вне пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в ВКБ-2 с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Детали ДТП выясняются.

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