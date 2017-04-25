Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы

Ремонт будет проходить во время гидравлических испытаний

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

АО "ДГК" планирует во время предстоящих гидравлических испытаний провести замену более 3,5 тысяч метров подведомственных теплотрасс - это изношенные участки, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом заявил главный инженер структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев. Он сказал, что основные работы пройдут во Владивостоке на Народном проспекте (участок протяженностью 146 метров), улицах Нижнепортовая (390 метров), Калинина (216 метров) и Енисейская (543 метра). Также планируется восстановить теплоизоляцию на тепловых сетях протяженностью более 4 тысяч метров.

Также в рамках ремонтной кампании обязательный текущий или капитальный ремонт проходит основное и вспомогательное оборудование всех энергообъектов компании. Всего в рамках ремонтной кампании в 2017 году на электростанциях и теплоисточниках планируется провести ремонт 27 энергетических котлов, 17 водогрейных котлов, 13 турбин, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. На сегодняшний день этот план уже выполнен на 15%. Вложения в проведение ремонтной кампании составят 1 миллиард 72 миллиона рублей.