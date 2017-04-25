Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока

Труднее всего выехать из города

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня на дорогах Владивостока наблюдается замедленное движение, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причиной заторов стал Родительский день или, как его еще называют, Радоница.

В распоряжении редакции оказалось видео от автомобилистов, которые стали заложниками пробок в районе городских кладбищ. Так, образовался масштабный затор в районе Морского и Лесного кладбищ.

Напомним, радоница является одним из самых главных поминальных дней, когда принято посещать кладбища, где находятся могилы родных и близких. Всего родительских дней в году восемь и семь из них приходятся на субботу и поэтому их называют родительскими субботами. Но есть среди родительских дней самый главный, самый важный праздник поминовения почивших (Радоница), который всегда выпадает на вторник.

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