Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы 15:14, 25 апреля Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока 14:51, 25 апреля Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока (Видео)
Погода в Приморье потенциально опасна 14:44, 25 апреля Погода в Приморье потенциально опасна
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
15:26
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
15:26
Пластиковые отходы угрожают экологии
15:26
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:34
Пьяный приморец отправил свой джип в кювет Эксклюзив
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
11:33
Пьяный лихач устроил ДТП в Приморье
11:20
Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя Фото
11:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
11:00
Школьники Владивостока убедились, что вести здоровый образ жизни «This is здорово» Фото
10:48
У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны
10:36
Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
10:21
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля Адреса
10:09
Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются
09:59
Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда
09:48
В Приморском краевом театре кукол премьера
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока

Труднее всего выехать из города
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня на дорогах Владивостока наблюдается замедленное движение, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причиной заторов стал Родительский день или, как его еще называют, Радоница. 

В распоряжении редакции оказалось видео от автомобилистов, которые стали заложниками пробок в районе городских кладбищ. Так, образовался масштабный затор в районе Морского и Лесного кладбищ. 

Напомним, радоница является одним из самых главных поминальных дней, когда принято посещать кладбища, где находятся могилы родных и близких. Всего родительских дней в году восемь и семь из них приходятся на субботу и поэтому их называют родительскими субботами. Но есть среди родительских дней самый главный, самый важный праздник поминовения почивших (Радоница), который всегда выпадает на вторник. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Погода в Приморье потенциально опасна
14:44, 25 апреля 2017 Погода в Приморье потенциально опасна

Ожидается сильный ветер и туман

Зачем России сильный рубль?
14:34, 25 апреля 2017 Зачем России сильный рубль?

Курс валют на 25 апреля

Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:25, 25 апреля 2017 Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ее размер превысил ожидаемый и составил почти 1,5 тысячи экземпляров

​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:18, 25 апреля 2017 ​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон

Уже составлен ​график гидравлических испытаний

82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр
14:08, 25 апреля 2017 82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр

Турнир длился месяц

Во Владивостоке состоится хакатон
13:23, 25 апреля 2017 Во Владивостоке состоится хакатон

Лучшая команда получит 70 тысяч рублей на доработку своего проекта

Владивосток останется без горячей воды
11:13, 25 апреля 2017 Владивосток останется без горячей воды

Гидравлические испытания