Зачем России сильный рубль?

Курс валют на 25 апреля

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.07 рубля, а евро - 60.84 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению аналитиков, на укрепление курса российской валюты влияют несколько факторов, среди которых рост мировых цен на нефть и результаты первого тура президентских выборов во Франции. Ещё вчера финансисты высказывали мнение об ослаблении рубля, однако сегодня директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев рассказал о том, что рубль начинает политику укрепления, а сильный рубль нужен России для того, чтобы ещё больше закрепить свой статус на международной арене.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке "Пойдем!" за 56.35 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 55.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 61.20 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 60.40 рубля за один евро.