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Общество

​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон

Уже составлен ​график гидравлических испытаний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Энергетики Владивостока скоро завершат отопительный сезон: согласно нормативам, тепло в квартирах жителей краевого центра будет отключено, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов. Главный инженер структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев сказал в ходе брифинга журналистам, что энергетики надеются, что это произойдет до 10 мая, так как составлен график гидравлических испытаний:

- Отключения будут проводиться до границы зоны действия "ДГК" - то есть до остановки "Заря", - отметил он.

Напомним, гидравлические испытания проводятся дважды в год. Они проводятся водой не выше 40 градусов под давлением выше рабочего на 25%. Как объяснил Алексей Старцев, отключение воды в момент гидравлических испытаний необходимо для того, чтобы "вода не попала в систему жилого дома - чтобы не было повреждений внутренней системы отопления. "

По итогам испытаний будут проводиться работы по устранению выявленных повреждений. После ээтого будет включено горячее водоснабжение.

- Хочу добавить, что к нашим сетям подсоединены теплотрассы разводящие, находящиеся в эксплуатации муниципальных сетей, а также внутридомовые и внутриквартальные сети. То есть включение горячего водоснабжения зависит не только от нас, но еще и от наших коллег-смежников.

Как было отмечено в ходе встречи, отопительный сезон в Артеме планируется к завершению 2 мая, а в Партизанске, предположительно (еще не подписаны документы) - 28 апреля.

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