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Общество

IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке

Вход свободный
Фото: mamaparty.ulcraft.com Фото: mamaparty.ulcraft.com
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, во Владивостоке состоится IV фестиваль для мам «MAMAparty_vl», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие стартует в 11 часов на площадке торгово-развлекательного центра «Седанка Сити» (ул. Полетаева 6д).

В программе фестиваля – лекции по детской психологии, здоровью, занятия в «Школе материнства», мастер-классы по макияжу для мам и творческие мастер-классы для детей, игротека и спортивно-активная зона для всей семьи, ярмарка товаров, сделанных своими руками, яркая шоу-программа с конкурсами и призами и многое другое.

Как отметила организатор мероприятия Наталья Шипилова, фестиваль проводится уже в четвёртый раз и полюбился владивостокским семьям. Вход на IV фестиваль «MAMAparty_vl» свободный.

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