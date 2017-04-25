Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ее размер превысил ожидаемый и составил почти 1,5 тысячи экземпляров

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Накануне во Владивосток прибыла вторая партия систем вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок. Это почти 1,5 тысячи устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. До конца месяца в регионе ожидается поставка еще 600 комплектов оборудования. Размер второй партии систем вызова экстренных служб превысил планируемый и составил 1 486 экземпляров.

«Мы понимаем, что автомобилисты Приморья долго ждали, когда заработает временный порядок оформления единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, и сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах, ведь на подходе новые пароходы из Японии. Поэтому для увеличения объема поставок оборудования задействованы все ресурсы. Российские изготовители производители постепенно наращивают объемы производства», – сообщил временный гендиректор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

«26 апреля во Владивосток отправится партия в количестве 400 устройств, 28 апреля – еще 200 экземпляров. Срок доставки составляет 2-3 дня», – подчеркнули представители компании-оператора.

Отметим, в ближайшие месяцы на Дальний Восток поступит еще более 12 тысяч систем вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».