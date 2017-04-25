Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута

Комментарий от неофициального источника

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В сети появилась информация о том, что в воинской части под Уссурийском подозреваемые в вымогательстве открыли стрельбу по бойцам спецназа, сообщает РИА VladNews. Неофициальный источник сообщил собеседнику агентства, что никакого задержания совместно со спецназом не было, также как и перестрелки.

Стало известно, что солдаты срочной службы, контрактники, а также демобилизовавшиеся вымогают деньги и прочие ценности у своих сослуживцев. На одном из популярных порталов появилась информация о том, что сотрудники спецслужб выехали на задержание в воинскую часть в поселке Сергеевка. Так как им было известно, что вымогатели до зубов вооружены, то на их задержание отправили силы спецназа. По версии владивостокского портала новостей, во время захвата была открыта стрельба. Один из вымогателей ранен, остальные предпочли сдаться.

Неофициальный источник РИА VladNews частично опроверг информацию о перестрелке и о задержании вымогателей совместно со спецназом.

"Задержание имеет место быть, инцидент случился еще пару месяцев назад. Многие изложенные факты не соответствуют действительности. Сопротивления не было. Просто прибыли на место, задержали подозреваемых. Обычная практика, ничего особенного", - рассказал собеседник агентства.

Также был опровергнут и тот факт, что вымогатели проживали в непонятных съемных квартирах.