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Культура

Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская"

У самой известной песни группы "Мумий Тролль" - юбилей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Ровно 20 лет отметил самый известный, дебютный альбом группы "Мумий Тролль" - "Морская", в который вошла знаменитая песня Ильи Лагутенко "Владивосток 2000", ставшая своеобразным гимном приморской столицы, сообщает РИА VladNews. 

"Альбом "Морская" группы "Мумий Тролль" вышел ровно 20 лет назад. Это больше, чем альбом, - возвращение дара речи Дальнему Востоку, его новое открытие и долгожданная прописка на рок-карте страны и мира, - написал на своей странице в соцсети FB владивостокский писатель и друг Ильи Лагутенко Василий Авченко. - А уж у представителей плюс-минус моего поколения (когда вышла "Морская", я как раз заканчивал во Владивостоке школу) строки, образы, риффы "Морской" вошли в кровь помимо воли".

Как отметил писатель, вот-вот в обращении должна появиться купюра "Владивосток 2000". "Получается, её выпускают специально к 20-летию "Морской", - подчеркнул Василий Авченко. - Помимо Владивостока, на ней появится приамурский космодром "Восточный". А Илья Лагутенко говорит, что он бы изобразил на купюре морской туман как символ неопределённости валютных и навигационных курсов".

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