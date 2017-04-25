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Политика и экономика

МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке

Всего появится пять новых консульств в России
Фото: nacsnews.com Фото: nacsnews.com
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Министерство иностранных дел Узбекистана планирует открыть пять новых консульских учреждений в городах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МИД среднеазиатской страны.

«На основе критического анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов в настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в казахстанском городе Алма-Аты», — говорится в заявлении первого заместителя МИД Узбекистана Жавлона Вахабова на сайте внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что большое число граждан Узбекистана находятся за пределами республики, и в консульствах оказались к этому не готовы.

В настоящее время в России работает консульский отдел при посольстве Узбекистана в Москве, а также генеральное консульство в Новосибирске.

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