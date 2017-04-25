Дневник девушки: Моя жизнь кардинально изменилась!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами успеха

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока сегодня рассказывает о своих тренировках.

"Дорогие девушки, сегодня я хочу с вами поделиться секретами хорошего настроения. Я сейчас принимаю участие во всякого рода конкурсах и мастер-классах, связанных со спортом. На днях я поприсутствовала на танцевальном мастер-классе Bokwa Fitness, в нем есть элементы рукопашного боя, поэтому этот стиль интересен и парням, и девушкам одновременно. Музыка очень живая и танцевальная, устоять на месте просто невозможно! Зато эффект от этой тренировки колоссален, на следующее утро я почувствовала все мышцы своего тела. Это новое направление у нас в городе, мало кто даже слышал о Bokwa, но ощутить себя беззаботным прыгающим подростком - это супер!

И самое главное, теперь я - инструктор по адаптивной гимнастике. Занятие провожу 2 раза в неделю для людей "бархатного" возраста, этой мой результат и цель, к которой я шла, благодаря проекту "Дневник девушки"! Кто бы мог подумать ещё год назад, что я добьюсь таких результатов? Жизнь моя поменялась кардинально в лучшую строну!"

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.