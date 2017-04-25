Во Владивостоке состоится хакатон

Лучшая команда получит 70 тысяч рублей на доработку своего проекта

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

С пятницы по воскресенье, с 28 по 30 апреля, во Владивостоке состоится Social startup hackathon – хакатон проектов (творческая мастерская, форум разработчиков проектов) для решения важных общественных проблем и улучшения жизни в городе с помощью современных технологий и Интернета., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Организаторы мероприятия – общественный образовательный проект "Теплица социальных технологий".

По словам организаторов, лучшая команда получит 70 тысяч рублей на доработку своего проекта. Темы, которые предлагается затронуть в работе над проектами:

- улучшение городского пространства, решение экологических проблем и проблем в сфере ЖКХ;

- формирование местных сообществ;

- развитие благотворительной сферы и активизма;

- правозащитные проекты;

- другие идеи, предложенные самими участниками хакатона.

Участники хакатона смогут посетить лекции и мастер-классы, а также получить отзывы и консультации менторов (опытных наставников).

«Участники хакатона смогут совместно со специалистами создать рабочие прототипы проектов: веб-сервисы, сайты общественных кампаний, мобильные приложения, чат-боты (виртуальные собеседники), проекты VR/AR (проекты с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности), социальные лонгриды (формат подачи журналистских материалов в Интернете), проекты по журналистике и многие другие формы IT-решений, уже зарекомендовавшие себя как работающие инструменты социальных изменений», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Как отмечают организаторы хакатона, городские активисты, неравнодушные горожане, социально ответственные предприниматели, представители общественных и некоммерческих организаций и движений получат возможность вывести свои проекты на новый уровень. Разработчики, дизайнеры, журналисты и специалисты из других областей смогут стать частью одного из проектов и применить свои навыки на практике.

Авторам проектов владеть специальными навыками не обязательно. Организаторы предложат техническую поддержку командам, в которых нет разработчиков и нужных специалистов для реализации проекта.

Начало хакатона 28 апреля в 18 часов. Место проведения: Коворкинг «DOM» (ул. Тигровая, 30). Участие бесплатное – для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.vdk.te-st.ru. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте www.vdk.te-st.ru/program. Контакты организаторов: Влад Лавриченко (vlad@te-st.ru, 8-964-705-67-19, координатор от «Теплицы социальных технологий»; Ольга Карчевская (karchen108@gmail.com, 8-924-125-11-23, координатор хакатона во Владивостоке). Подробнее на сайте http://te-st.ru/about/about-project/.

Для справки. «Теплица социальных технологий» – это общественный проект, который помогает некоммерческим организациям и общественным объединениям осваивать IT-технологии. Организация провела уже несколько десятков хакатонов.