При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

При тушении серьезного пожара в частном секторе в городе Арсеньев спасены три человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в Арсеньеве горел гараж,сарай и веранда жилого дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 13 часов 18 минут. Спустя четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место происшествия, где приступили к осмотру. После разведки стало ясно, что в частном секторе, на улице Жуковского горят гараж и надворная постройка. Пламенем было охвачено 86 кв.м.

В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из огня пожарные спасли троих человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Тушили огонь 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

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