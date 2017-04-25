82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр

Турнир длился месяц

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

21 апреля в парке Минного городка Владивостока состоялся финал городских экологических игр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нем приняли участие 180 школьников в составе девяти команд. Все они – победители районных турниров, которые на протяжение месяца проходили в городе.

По итогам финального эко-поединка первое место заняла школа № 82, второе – № 47, «бронза» досталась 58-й школе. Все участники получили грамоты администрации приморской столицы и сладкие подарки. Командам-призерам организаторы вручили подарочные сертификаты на приобретение бытовой и цифровой техники.

Игры были организованы в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» администрации Владивостока. Мэрия Владивостока уделяет особое внимание экологическому образованию подрастающего поколения. Помимо эко-игр для школьников города в течение этой весны проходят уроки «Отходы – сырье третьего тысячелетия» и «Долой полиэтиленовые пакеты», в ходе которых специалисты рассказывают о грамотной утилизации отходов, а также акции по раздельному сбору мусора.