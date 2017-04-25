На пожаре в Михайловском районе спасен один человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Михайловского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в селе Первомайское:горит квартира, расположенная в доме на улице Ленинская.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, сотрудники пожарной охраны приступили к тушению. В связи с задымлением огнеборцы применили звено газодымозащитной службы. На момент пожара в помещении находился один человек, которого брандмейстеры спешно вывели на улицу.

Общая площадь пожара составила 2 кв. м. На пожаре работали 4 человека личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.