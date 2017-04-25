Пьяный приморец отправил свой джип в кювет

Обошлось без пострадавших

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе поселка Руднево, Фокинский городской округ. Водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении, не справился с управлением своего транспортного средства и, промчавшись на большой скорости, улетел в кювет. К слову сказать,в момент аварии в авто находился пассажир и, судя по всему, не один. Двое мужчин выбрались из авто и начали задавать прохожим один и тот же вопрос:

"Где Настя? Ну Настя, которая с нами в машине сидела!"

Были ли это "белочка" или же с мужчинами в авто действительно находилась некая Анастасия - неизвестно.

Вызывать сотрудников ДПС водитель и его спутник не торопились. Немногим позже к месту аварии подъехал черный джип, заетм пострадавшее авто достали из кювета и увезли в неизвестном направлении.

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