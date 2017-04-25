Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Поздней ночью 24 апреля в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило тревожное сообщение о пожаре в подъезде многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Луговая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением, для проведения разведки внутри помещения, было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Вскоре был обнаружен очаг возгорания. На 5-ом этаже в общем коридоре горели хозяйственные ящики и шкафы. Из горящего здания огнеборцы спасли при помощи спасательных устройств семерых человек, в том числе двоих детей, 10 человек были эвакуированы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. Огню противостояли 28 человек личного состава и 5 единиц техники.