В Приморье произошло серьезное ДТП

Есть пострадавшие

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В дежурную часть ОМВД России по Хасанскому району поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 115 км автодороги «п.Раздольное - п.Хасан».На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 31-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Duet двигался со стороны поселка Раздольное в направлении поселка Зарубино, при приближении к 115 км автодороги «посел Раздольное-поселок Хасан» водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате удара пострадали четыре человека: водитель и трое пассажиров. Водитель направлен на амбулаторное лечение. Пассажиры: 29-летняя женщина, 4-летняя девочка и 8-ми месячная девочка – госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя транспортного средства составил 2 года, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение