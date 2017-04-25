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Сотрудники полиции ищут нелегалов

32 иностранца будут выдворены из Приморья
Фото: vkonline.ru Фото: vkonline.ru
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему, представители народной дружины «Оплот» проводят рейды, в ходе которых проверяют  места возможного пребывания иностранных граждан: городской рынок, строительные площадки, места временного проживания иностранцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД Приморья.

Так, по результатам 27 проведенных рейдовых мероприятий в дежурную часть отдела полиции доставлены 112 граждан Узбекистана. Все они дактилоскопированы, проверены по оперативным базам. Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Также выявлено выявлено 14 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.Один иностранец привлечен к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Установлено, что 32 человека находились на территории России свыше разрешенного срока пребывания, уклоняясь от своевременного выезда из страны по истечении установленного срока.

По фактам несоблюдения миграционного законодательства составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию). Суд назначил нарушителям миграционного законодательства наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Возбуждены 2 уголовных дела по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка документов).

Мероприятия по контролю над соблюдением законодательства в сфере миграции продолжаются.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

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