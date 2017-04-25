Пьяный лихач устроил ДТП в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился на 2 км автодороги «Пантелеймоновка-Прохаско-Буссе» (Лесозаводский городской округ). Водитель автомобиля марки Toyota Hilux Surf не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего автомобиль перевернулся. Сам водитель не пострадал, помощь врачей понадобилась его пассажирам.При аварии получили травмы три человека.

В пресс-службе УМВД по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель транспортного средства находился в состоянии опьянения.