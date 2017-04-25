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Школьники Владивостока убедились, что вести здоровый образ жизни «This is здорово»

Профилактика правонарушений, употребления психоактивных веществ и алкоголя среди школьников
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

В школе № 80 Владивостока прошла городская станционная игра по профилактике деструктивных явлений в поведении несовершеннолетних «This is здорово», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Данное мероприятие ежегодно организовывает управление по работе с муниципальными учреждениями образования и проводится тренерами-волонтёрами Молодёжного тренинг-центра ДВФУ «Равный – равному».

Цели игры «This is здорово»: профилактика правонарушений, употребления психоактивных веществ и алкоголя среди обучающихся общеобразовательных учреждений, повышение уровня информированности обучающихся города Владивостока о социально значимых проблемах современного общества, о добровольческой деятельности, воспитание коммуникативных качеств и умения работать в группе, воспитание социально активной молодежи города.

В игре приняли участие 10 команд школ № №22, 80, 52, 69, 33, 35, 15, 46, 58, 61. У каждой было своё название, а также девиз, эмблема и экипировка.

Школа № 80 на три часа превратилась в космический корабль. Перед ребятами была поставлена задача – освоить новую планету, где отсутствуют какие-либо вредные привычки. А для этого необходимо было пройти на десяти станциях серьёзные испытания в виде различных конкурсных заданий: ответить на вопросы «Здоровой викторины», рассказать о здоровом питании, продемонстрировать скорость в преодолении препятствия и ловкость в сохранении воды в пустыне, посоревноваться в умении капитана команды провести коллективную физическую зарядку и в исполнительском мастерстве песен на спортивную тематику.

Команды достойно прошли все испытания, закрепили знания о вредных последствиях употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и получили путёвки на право проживания на новой Здоровой планете.

По результатам всех конкурсов победителем была признана команда школы № 35 «Life», второе место заняла команда школы № 52 «Антикур» и третье – команда школы № 80 «Золотая молодёжь».

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